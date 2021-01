Covid, dati Abruzzo peggiorano: 410 casi, tasso di positività all’11,9%, 5 morti e ricoveri in aumento

PESCARA, 1 gennaio – Sono 410 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.452 tamponi: è risultato positivo l’11,88% dei campioni. Il tasso di positività è in rapida crescita rispetto ai giorni scorsi. Nelle ultime settimane, infatti, in un solo caso, a dicembre, aveva superato l’11%, a fronte di un valore limite del 10%, considerato soglia di allarme. Cinque i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.218. Dopo giorni in calo costante, per la seconda giornata consecutiva aumentano gli attualmente positivi al virus e sale anche il numero dei ricoveri, che passano dai 465 di ieri ai 473 di oggi.

Dei nuovi positivi, il più giovane ha undici mesi e il più anziano cento anni. La località con più nuovi casi è Pescara (45), seguita da Chieti (44); 28 i contagi recenti a Ortona e 28 a Montesilvano. A livello provinciale, l’incremento più consistente è nel Chietino (+203), seguito dal Pescarese (+101), dall’Aquilano (+74) e dal Teramano (+24).

Gli attualmente positivi al virus sono 300 in più e salgono a quota 11.373: 435 pazienti sono ricoverati in area medica (+5) e 38 in terapia intensiva (+3), mentre gli altri 10.900 sono in isolamento domiciliare (+292). I guariti delle ultime ore sono 104.