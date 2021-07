Covid, in Abruzzo 34 contagi recenti. Preoccupa la variante Delta: superati i 200 casi

PESCARA, 17 luglio – Sono 34 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.403 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,41% dei campioni. Scendono i ricoveri, che passano dai 26 di ieri ai 23 di oggi. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.513. Stabile l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è a 16,3. Preoccupa la variante Delta, che circola sempre più rapidamente.

Solo ieri l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e il laboratorio di Genetica molecolare dell’università ‘d’Annunzio’ hanno sequenziato altri 85 casi riconducibili alla mutazione su tamponi risultati positivi nell’ultima settimana. Il totale, in Abruzzo, arriva così a oltre 200 e la prevalenza della variante, secondo le prime stime, supererebbe il 60%.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 e 77 anni. A livello territoriale l’incremento più consistente si registra nel Teramano (11), seguito dall’Aquilano (10), dal Chietino (7) e dal Pescarese (4). I numeri più alti al momento si registrano nella provincia di Pescara: l’incidenza settimanale dei contagi sale fino a 22; solo una settimana fa era a 5. Poi ci sono il Teramano (incidenza 18), l’Aquilano (16) e il Chietino (11).

Gli attualmente positivi sono 939 (+15): 22 pazienti sono ricoverati in area medica (-3) e uno è in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 916 sono in isolamento domiciliare (+18). I guariti sono 71.889 (+18).