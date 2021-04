Covid Abruzzo, situazione migliora ancora: 137 contagi e ricoveri in calo, ma altri 9 morti

PESCARA, 24 aprile – Sono 137 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.932 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,78% dei campioni. E’ da ottobre che non si registrava un tasso di positività così basso. Si registrano nove decessi – quattro dei quali relativi ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle Asl – che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.369. Continuano a scendere i ricoveri.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 87 anni. L’incremento più consistente si registra nel Chietino (56), seguito dal Teramano (43) e dall’Aquilano (31); solo sette i casi in provincia di Pescara. Nel complesso la situazione continua a migliorare rapidamente. L’incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti a livello regionale scende a 93, ben lontana dalla soglia di allarme di 250. A livello provinciale, il dato più alto è quello di Teramo, che ha un’incidenza pari a 139. Poi ci sono L’Aquila (117) e Chieti (94). Bassissimo il dato del Pescarese – provincia con l’incidenza migliore d’Italia – che scende a quota 31.

Gli attualmente positivi sono 226 in meno e scendono a quota 9.010: 448 pazienti sono ricoverati in area medica (-9) e 43 sono in terapia intensiva (-2), mentre gli altri 8.519 sono in isolamento domiciliare (-213). Il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 23% per le terapie intensive e al 31% per l’area medica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30 e del 40%. I guariti sono 58.961 (+354).