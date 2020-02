Emergenza Coronavirus in Abruzzo, 17enne in isolamento a Vasto. Gli esperti: “Non andare in pronto soccorso”

PESCARA, 22 febbraio – Una ragazza di 17 anni, che ha riferito di essere di ritorno da Padova – dove ha trascorso un soggiorno dal 3 al 16 febbraio – si è presentata spontaneamente (accompagnata da un familiare con mezzi propri e non in ambulanza) nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano, accusando tosse e febbre. A scopo precauzionale, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Vasto, dove sarà trattenuta in isolamento nel reparto di Malattie infettive in attesa dei risultati del tampone per il Covid-19. Lo rende noto il servizio di Prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo.

I campioni sono stati inviati al laboratorio di riferimento di Pescara; i risultati dovrebbero arrivare nel corso della nottata. Le condizioni generali della ragazza non destano preoccupazione e non presenta particolari problemi respiratori.

Quello di Pescara è stato individuato come laboratorio di riferimento in Abruzzo per la gestione dell’emergenza Coronavirus. La struttura pescarese dai giorni scorsi si è attivata per effettuare in sede i test relativi al Covid-19. Quello della 17enne in isolamento a Vasto è il terzo tampone per il Coronavirus eseguito nelle ultime ore: altri due, nella notte, sono risultati negativi.

L’ESPERTO: “NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO”

“Non presentarsi in pronto soccorso se non ci sono ragioni di urgenza clinica, ma rivolgersi al 118, al medico di base o alle guardie mediche per azioni di adeguato filtro”. Giustino Parruti, direttore dell’Unità Operativa Complessa (Uoc) di Malattie Infettive dell’ospedale di Pescara, struttura individuata quale centro di riferimento regionale nell’ambito della task force istituita dalla Regione Abruzzo, illustra così le prassi di comportamento da adottare in caso di sospetti o preoccupazioni rispetto al Coronavirus.

Nel ribadire che è necessario mantenere la calma perché in Abruzzo al momento non ci sono casi, l’esperto sottolinea che “è arrivato il momento in cui è sempre più raccomandabile il lavaggio delle mani, così come, più in generale, è bene seguire tutte le indicazioni fornite dal ministero della Salute”.