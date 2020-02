Incidente a Cepagatti, un morto e un ferito nell’auto fuori strada: trovati solo dopo ore

CEPAGATTI, 22 febbraio – Un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto a Cepagatti, in contrada Rapattoni. Stando alle prime informazioni dei soccorritori, l’auto su cui viaggiavano sarebbe finita fuori strada: il ferito, incastrato tra le lamiere, avrebbe perso il cellulare nello schianto e l’allarme sarebbe stato lanciato dopo ore. Sul posto sono intervenuti il 118, con elicottero ed ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il ferito è arrivato in ospedale in codice rosso con il mezzo aereo: avrebbe riportato un politrauma ed è in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

La vittima, F.B., è un 40enne di Loreto Aprutino. Il ferito ha 36 anni.