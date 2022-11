Giornata Internazionale dell’Infanzia: a Pescara arriva BANG, l’installazione di Pasquale Ricci

PESCARA, 16 novembre – Si chiama Bang l’installazione di arte contemporanea dell’artista Pasquale Ricci in programma nella GArt Gallery Modern Contemporary Art in via Gobetti 114 a Pescara dal 19 al 22 novembre 2022. Una iniziativa fortemente voluta dall’artista abruzzese in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia che si celebra il 20 novembre. L’installazione, infatti, è pensata proprio per i bambini e da loro ha tratto ispirazione. Ricci, partendo da una considerazione di un bambino che ha partecipato a un suo laboratorio, ha realizzato una pistola destinata a regalare emozioni. Non un oggetto che uccide, ma uno strumento utile per far divertire. Il grilletto, infatti, se premuto non spara alcun proiettile, ma gonfia palloncini. L’installazione sarà quindi ricca di colori, a simboleggiare l’arcobaleno della pace, e sorprese per tutti gli appassionati d’arte, ma anche per i più piccoli i quali potranno trovare una atmosfera piacevole e divertente. Bang sarà inaugurata il 19 novembre alle 18 e sarà visitabile fino al 22 novembre dalle 17 alle 20 a ingresso libero.

“Questa installazione – spiega Ricci – è nata nella mia mente qualche anno fa quando in una scuola un bimbo mi chiese di realizzare una pistola, non aveva intenzione di giocarci per simulare una sparatoria. Voleva usarla per gonfiare palloncini. La tenerezza di questa immagine l’ho portata con me nel tempo e ho pensato che la Giornata dell’Infanzia potesse essere il momento giusto per proporre una istallazione su questo. Nel mondo ci sono molti conflitti, da febbraio abbiamo anche la guerra in Ucraina, molto vicina a noi con immagini drammatiche che quotidianamente entrano nelle nostre case. I bambini meritano un mondo migliore e l’arte può e deve lanciare messaggi positivi e schierarsi dalla loro parte. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me per questo progetto, in particolare Il Vaso di Pandora per l’allestimento e a Francesco Di Matteo, titolare di GArt Gallery per la rinnovata fiducia”.

Per informazioni: 333.7817450

Pasquale Ricci, classe 1981, vive e lavora a Castiglione Messer Raimondo in provincia di Teramo. Sin da piccolo nutre la sua passione per l’arte, la pittura e soprattutto per la scultura.

Durante e dopo gli studi, con creatività e impegno, si dedica alla realizzazione di numerose sculture affinando la sua arte e il suo stile. Lavori che gli permettono, dal 2015, di partecipare a importanti mostre collettive in Italia e all’estero. Recentemente ha realizzato la sua prima personale “L’Abruzzo sulla pelle” allestita in varie località abruzzesi.