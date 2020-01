Giulianova, i carabinieri salvano due uomini finiti in overdose da cocaina

GIULIANOVA, 4 gennaio – Erano finiti in overdose e a salvarli è stato il tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giulianova. Ad essere ricoverati in ospedale un romano di 41 anni e un 39enne brasiliano, entrambi segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato questa notte quando i militari durante un controllo del territorio hanno notato i due uomini, che si erano appartati in una strada probabilmente per consumare della droga, in evidente stato di difficoltà. A quel punto hanno immediatamente allertato il 118 con i due uomini, che erano andati in overdose, che sono stati trasportati all’ospedale di Giulianova per le cure del caso. Nel corso della successiva perquisizione veicolare i carabinieri hanno rinvenuto nell’autovettura in uso ai due uomini un grammo di cocaina. Nel borsello del brasiliano, inoltre, i militari hanno trovato un coltello di quelli solitamente usati dalle forze speciali dell’esercito, della lunghezza di 31 centimetri. Per il 39enne è così scattata anche la denuncia per porto abusivo d’armi.