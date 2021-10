Gole di Celano, recuperati quattro escursionisti statunitensi

AVEZZANO, 10 ottobre – Hanno rischiato grosso i quattro escursionisti statunitensi dispersi ieri sul sentiero nei pressi delle Gole di Celano, quando sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese avevano infatti già un principio di ipotermia.

Ieri pomeriggio, malgrado le proibitive condizioni climatiche, quattro escursionisti di nazionalità statunitense hanno raggiunto le Gole di Celano per un’escursione. Quando erano però nelle vicinanze di Fonte degli Innamorati, a quota 1.300 metri circa, hanno perso il sentiero e hanno cominciato a vagare tra i boschi, sperando di riuscire a ritrovare la via per il ritorno.

Con l’arrivo della sera, verso le 19.30, i quattro spaventati e infreddoliti hanno finalmente allertato i soccorsi, che si sono messi sulle loro tracce. I quattro sono stati localizzati e soccorsi dalle squadre abruzzesi del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno riscontrato negli escursionisti un iniziale principio di ipotermia.