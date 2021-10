Temperature invernali: ok all’accensione anticipata dei termosifoni a Teramo e Lanciano

TERAMO, 11 ottobre – In considerazione del repentino abbassamento delle temperature, che sono prossime ai livelli invernali, il Comune di Teramo in via del tutto eccezionale ha ritenuto necessario anticipare la possibilità di accendere i termosifoni.

Per questo il sindaco ha emanato un’ordinanza con la quale dispone a partire da oggi e fino al 18 ottobre l’accensione degli impianti termici per un periodo massimo di 6 ore giornaliere. Il provvedimento interessa tutto il territorio comunale e, qualora le condizioni meteorologiche che hanno determinato la decisione dovessero persistere, è prevedibile una proroga.

Nel provvedimento sono compresi gli impianti termici degli edifici adibiti a asili nidi, scuole dell’infanzia, scuola primaria di primo grado e secondaria di I grado di competenza comunale.

Nell’ordinanza si raccomanda agli enti preposti, l’accensione degli impianti termici negli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché nelle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

Ad autorizzare l’accensione anticipata dei termosifoni, limitatamente al periodo che va da oggi al 15 ottobre, anche il Comune di Lanciano, in questo caso per una durata massima di 9 ore giornaliere.