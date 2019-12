Incidente sull’autostrada A14 tra Val di Sangro e Lanciano, tratto chiuso e code chilometriche

PESCARA, 27 dicembre – Tratto dell’autostrada A14 chiuso, tra Val di Sangro e Lanciano, in direzione nord, per un incidente, avvenuto al chilometro 420, in cui sono rimaste coinvolte due automobili. A causa dello scontro si registrano quattro chilometri di coda, in aumento, in un tratto, quello tra Abruzzo e Marche, già congestionato a causa del sequestro dei viadotti. Sul posto sono intervenuti il 118, anche con l’elicottero, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade.

“Chi è diretto a Bologna – fa sapere Autostrade – deve uscire a Val di Sangro dove ci sono incolonnamenti per 4 km e si consiglia di rientrare in A14 all’altezza di Ortona dopo aver percorso la ss 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l’uscita a Vasto nord”.