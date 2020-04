Loreto Aprutino, incendio distrugge vecchia abitazione: uomo trovato morto tra le macerie

LORETO APRUTINO, 7 aprile – C’è una vittima nell’incendio che ha distrutto una vecchia abitazione, inagibile dal terremoto del 2009, a Loreto Aprutino, in via Cavour. Si tratta di un uomo, il cui corpo è stato trovato carbonizzato e che, presumibilmente, è stato sorpreso dalle fiamme mentre si trovava in cucina. Le operazioni di ricerca tra le macerie da parte dei vigili del fuoco sono andate avanti per ore. Sul posto c’è il medico legale, che si sta occupando delle procedure di identificazione.

Le fiamme, che si sono sviluppate nella notte, hanno interessato i due piani dello stabile. L’edificio è andato completamente distrutto e il solaio interno è crollato. Della palazzina, è rimasta solo la parte esterna. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano. Accertamenti in corso sulle cause all’origine dell’incendio.