Loreto Aprutino, incendio distrugge vecchia casa: si scava tra le macerie

LORETO APRUTINO, 7 aprile – Un vecchio edificio di Loreto Aprutino è andato distrutto a causa di un incendio che si è sviluppato nella notte. Nella parte interna della palazzina di due piani, inagibile dal 2009, è crollato il solaio. Dello stabile, che si trova in via Cavour, è rimasta solo la parte esterna. Si cerca tra le macerie per escludere l’eventuale presenza di persone. Sembra infatti, secondo le prime informazioni, che l’edificio fosse usato come riparo di fortuna da senzatetto.

L’incendio è stato domato da tre squadre dei Vigili del Fuoco, due del Comando di Pescara è una del distaccamento di Penne, che sono ancora sul posto e si stanno occupando delle ricerche. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano. Accertamenti in corso sulle cause all’origine dell’incendio.