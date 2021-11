Montesilvano, fatti brillare in spiaggia due ordigni artigianali sequestrati a Pescara

PESCARA, 18 febbraio – Due ordigni artigianali sono stati fatti brillare in serata sulla spiaggia di Montesilvano. Gli ordigni erano stati sequestrati nel pomeriggio nel corso di un’operazione della Polizia municipale, che poi li ha trasportati nel comando di via del Circuito. Lì sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri, che li hanno messi in sicurezza. Durante le operazioni il Comando della Municipale è stato evacuato. Gli ordigni sono stati poi trasportati a Montesilvano, dove sono stati fatti brillare. Il boato è stato udito anche a chilometri di distanza. Alle operazioni hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco. Al Comando della Municipale, per precauzione, è intervenuto anche il 118.