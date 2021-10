Montesilvano, incendio in un deposito di auto: non si esclude l’origine dolosa

MONTESILVANO, 9 ottobre – Una squadra del Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenute in via Verrotti in un deposito di autovetture, dove attorno alle 6.30 si è sviluppato un incendio. Le squadre hanno spento le fiamme che hanno distrutto quattro autovetture. Altri tre mezzi, un furgone ed un telone di un semirimorchio hanno subito invece danni. Le cause sono in corso di accertamento e non si esclude l’ipotesi del dolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.