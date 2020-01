Montesilvano, lutto nello sport: morto Capuozzo, ex portiere di calcio a 5 del Pescara

MONTESILVANO, 12 gennaio – E’ morto a 40 anni, probabilmente stroncato da un malore, Antonio Capuozzo, ex portiere di serie A del Pescara calcio a 5. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato la scorsa notte all’interno della sua auto, in via l’Aquila, vicino alla sua abitazione.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 3, sono stati alcuni passanti, ma per Capuozzo non c’era più nulla da fare. Gli operatori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende vicino alla sua auto sarebbero state trovate delle macchie di sangue, che farebbero pensare come l’ex portiere di serie A abbia avvertito un malore e non abbia fatto in tempo a chiedere aiuto.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa subito in città, dove era molto conosciuto. Campione d’Italia nel 2015 con il Pescara, per ben tre volte era stato anche in Nazionale. Sul corpo del 40enne sono stati disposti alcuni accertamenti medico-legali e non è escluso che nelle prossime ore il pm di turno possa disporre l’autopsia.