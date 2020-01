Pescara, allarme bomba nella scuola elementare: artificieri in azione

PESCARA, 11 gennaio – Allarme bomba all’istituto comprensivo 6, in via Scarfoglio, a Pescara, dove era in corso un ‘open day’. Sul posto ci sono i Carabinieri, con gli artificieri e il nucleo cinofilo antiesplosivo, e i Vigili del Fuoco, per tutte le verifiche del caso. L’allarme è scattato quando è arrivata una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba. Le persone presenti nell’istituto, una settantina, sono state fatte uscire. L’area è stata transennata ed è stato delimitato un perimetro di sicurezza.

AGGIORNAMENTO 14.30 – Si è trattato di un falso allarme. Tutti gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno dato esito negativo. Sul posto, per precauzione, durante le operazioni, era presente anche un’ambulanza del 118.