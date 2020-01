Pescara, si ribalta con l’auto: grave giovane di Montesilvano

PESCARA, 11 gennaio – Un 28enne di Montesilvano è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Di Sotto.

Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di una Seat Leon che ha urtato il cordolo della rotatoria che si trova all’altezza del supermercato Conad e si è sollevata superando una aiuola, per poi precipitare in un garage, ribaltandosi dopo un volo di alcuni metri.

Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale. E’ ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

Rilievi a cura della Polizia municipale.