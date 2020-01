Pescara, convinto che abbiano lanciato botti minaccia i vicini con una pistola finta: denunciato

PESCARA, 3 gennaio – Convinto che, nella sera di San Silvestro, abbiano lanciato dei petardi contro la sua abitazione, minaccia due coniugi suoi vicini di casa con una pistola, poi risultata un manufatto in legno. Al termine degli accertamenti viene denunciato dai Carabinieri per minaccia aggravata. Protagonista dell’episodio, avvenuto a Pescara la sera del 31 dicembre, è un commerciante 65enne del posto. Al termine delle indagini, i militari del Radiomobile della Compagnia di Pescara lo hanno denunciato. I Carabinieri, nel corso della perquisizione, hanno anche recuperato la pistola in legno.