Stalking alla ex, 23enne di Corropoli ai domiciliari

CORROPOLI, 3 gennaio – Incurante del divieto di avvicinamento alla sua ex, che gli era stato notificato il giorno di Natale, aveva continuato a perseguitarla e a minacciarla di morte. E così per uno studente 23enne di Corropoli sono scattati gli arresti domiciliari. A notificargli il provvedimento, emesso dal gip Marco Procaccini su richiesta della Procura, sono stati nel pomeriggio di ieri i carabinieri della locale stazione.

Secondo inquirenti e investigatori il ragazzo dopo aver provato inutilmente a ricucire i rapporti con la ex, che aveva deciso di troncare la relazione, avrebbe iniziato a perseguitarla chiamandola più volte a ogni ora del giorno e della notte, seguendola costantemente, minacciando di “riempirla di botte” e, in una circostanza, mimando il gesto di stringerle le mani attorno al collo. Atteggiamenti che avevano spinto la ragazza a denunciarlo., facendo scattare per il giovane il divieto di avvicinamento.

Provvedimento che gli era stato notificato il giorno di Natale ma che il giovane avrebbe violato continuando a seguirla e arrivando anche avere un contatto diretto con lei. In un’occasione, inoltre, l’avrebbe addirittura minacciata di morte davanti a un parente. Da qui l’arresto, con il 23enne posto ai domiciliari.