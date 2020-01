Scontro Apecar-auto a Cologna, ferito un ragazzo /FOTO

ROSETO, 3 gennaio – E’ di un ragazzo rimasto ferito il bilancio dell’incidente che si è verificato questa notte poco dopo l’1.30 vicino al supermercato Conad a Cologna, sulla statale adriatica.

Per cause ancora in corso d’accertamento l’Apecar guidata dal giovane si è scontrata con una Kia Picanto condotta da una ragazza. Nell’impatto l’Apecar si è ribaltato su un lato, scivolando per decine di metri sull’asfalto mentre la Picanto ha terminato la sua corsa contro il gazebo di un bar, che ha in parte divelto, e un palo dell’illuminazione pubblica, che è rimasto piegato. Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco del comando di Roseto, che ha rimosso il palo e messo in sicurezza il gazebo e i mezzi coinvolti nell’incidente.

Nello scontro la conducente della Picanto è rimasta illesa, mentre il ragazzo che era alla guida dell’Apecar, rimasto ferito, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Giulianova. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Pineto.