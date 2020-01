Pescara, scoperta casa di riposo abusiva: era normale abitazione. In corso trasferimento ospiti

PESCARA, 2 gennaio – Scoperta a Pescara, in zona Colli, una casa di riposo del tutto abusiva, allestita in un’abitazione privata. All’interno c’erano otto persone che sembrerebbero non autosufficienti e per cui è al momento in corso il trasferimento in strutture idonee. Sul posto, dopo una segnalazione, sono intervenuti dapprima Polizia e Polizia municipale e poi i Carabinieri del Nas di Pescara. Presente anche il 118 che, con diverse ambulanze, si sta occupando del trasferimento degli ospiti.

Le forze dell’ordine hanno richiesto all’autorità sanitaria, cioè il sindaco, un provvedimento di chiusura, già disposta dal primo cittadino. I militari del Nas, in questi istanti, stanno eseguendo accertamenti sia sugli aspetti burocratici ed autorizzativi sia dal punto di vista igienico sanitario. Da una prima ispezione sembra che la struttura sia del tutto abusiva e che si tratti di una normale abitazione privata, seppur di grandi dimensioni.

La proprietaria della casa è un’anziana con problemi di salute. C’è quindi da capire chi abbia avviato l’attività illecita, a che condizioni e da quanto tempo. Gli accertamenti in corso sono finalizzati ad appurare tutto questo.