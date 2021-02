San Giovanni Teatino, ossa umane trovate in un terreno a Sambuceto: è giallo

SAN GIOVANNI TEATINO, 27 febbraio – Resti ossei umani sono stati trovati in serata a Sambuceto di San Giovani Teatino, in una zona appartata e non frequentata, su un terreno in mezzo alla vegetazione. A notare lo scheletro sono stati alcuni ragazzi, che hanno lanciato l’allarme. Il luogo del ritrovamento è a una trentina di metri dalle sponde del fiume Pescara, alle spalle del vecchio poligono di tiro.

Sul posto per i rilievi e per repertare le ossa sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Chieti. Secondo gli investigatori in questa fase non è possibile stabilire l’età, le cause e a quando risale la morte: i resti sono stati repertati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria nell’Istituto di Medicina legale dell’università d’Annunzio a Chieti per gli esami di natura medico legale. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, però, le ossa sarebbero compatibili con quelle di un maschio.

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Marika Ponziani.

Sul posto per prestare assistenza sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Chieti.

Nella zona non risultano denunce di scomparsa.