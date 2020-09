Teramo, chiuso il secondo bando per l’assegnazione degli alloggi agli sfollati

TERAMO, 21 settembre – Saranno pubblicate oggi le graduatorie del secondo bando per l’assegnazione agli sfollati delle case acquistate dalla Regione tramite l’Ater. Il Comune di Teramo ha infatti annunciato di aver chiuso la procedura, che ha visto l’assegnazione di 15 abitazioni sulle 35 disponibili.

“Le domande sono state 22, più una che non abbiamo potuto valutare in quanto arrivata in ritardo – ha spiegato il sindaco Gianguido D’Alberto – le altre sette non sono state accettate per diversi motivi: tre perché le schede Aedes non erano relative a danni in categoria E o F, quattro in quanto non c’erano alloggi di categoria A, relativi quindi a famiglie mononucleo, da poter assegnare”. Un problema quello delle famiglie mononucleo, destinato a riproporsi e che il sindaco ha annunciato di voler affrontare insieme all’Ater e alla Protezione Civile.

“Adesso restano dunque da assegnare 20 appartamenti – ha aggiunto D’Alberto – quindi da qui alla prossima settimana apriremo una manifestazione di interesse che durerà 7-10 giorni rivolta ancora alle famiglie che sono ancora nelle strutture ricettive. Terminata questa fase si procederà con l’assegnazione per sorteggio”