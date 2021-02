Pescara, altra scuola chiusa per covid. Il calendario dello screening

PESCARA, 4 febbraio -Ancora una scuola chiusa a Pescara, a causa di numerosi casi di Covid-19 tra studenti, docenti e collaboratori scolastici. Si tratta della primaria ‘Colli’, dell’Istituto comprensivo ‘9’.

La scuola resterà chiusa fino al 17 febbraio: personale e alunni sono sottoposti a quarantena obbligatoria. Casi di positività e classi in quarantena si registrano nella quasi totalità degli istituti.

I gruppi di centrosinistra al Comune chiedono la chiusura totale delle scuole approfittando dei giorni del carnevale.

A Pescara i numeri dell’emergenza stanno crescendo velocemente e il trend appare in costante peggioramento. Tanti, giorno dopo giorno, i soggetti con meno di 19 anni risultati positivi al virus: solo oggi, su tutto il territorio provinciale, ne sono 45, che si vanno ad aggiungere ai 37 di ieri. Nei giorni scorsi, visti i numerosi casi, il sindaco aveva già disposto la chiusura di alcune scuole elementari e medie. Molte le classi in quarantena anche negli istituti superiori della città.

I gruppi consiliari di centrosinistra – Pd, Sclocco e Città Aperta – parlano di “una situazione che preoccupa ogni giorno di più. Lunedì e martedì, approfittando del carnevale – dicono – il sindaco chiuda tutti i plessi e organizzi una sanificazione straordinaria di tutti i locali scolastici. Si provveda ad adottare in via straordinaria la didattica a distanza per alcuni giorni ovunque possibile nelle scuole secondarie”.

Intanto lunedì partirà lo screening di massa in tutti gli istituti, attività voluta dal Comune e organizzata in collaborazione con la Asl. Si parte con le scuole secondarie di primo grado: l’8 febbraio il comprensivo 2, il comprensivo 7, 8 e il comprensivo 10, il 9 febbraio il comprensivo 9, il 9 e 10 febbraio il comprensivo 4, il 12 febbraio il comprensivo 1, il 17 febbraio il comprensivo 3 e il comprensivo 6, il 18 febbraio il comprensivo 5.